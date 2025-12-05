Od bogate nasljednice do istaknute poduzetnice: Kako se Iva Todorić mijenjala kroz godine?

Iva Todorić (49), kći jednog od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika, Ivice Todorića (74), osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora, jedno je od prepoznatljivih lica hrvatskog društvenog i poslovnog života. Iako je cijeli njezin život bio pod snažnim utjecajem obiteljskog naslijeđa i poslovnog carstva koje je njezin otac izgradio, Iva je tijekom godina izgradila i vlastitu prepoznatljivost, često prisutna u medijima i društvenim krugovima.

Od 2001. godine bila je u braku s Hrvojem Balentom, menadžerom koji je radio unutar Agrokora, no njihov brak završio je 2019. godine. Tijekom braka, par je dobio troje djece: kći Taru te sinove Ivana i Antu.

Iva Todorić već dugi niz godina redovito puni medijske stupce. Njeno ime često se spominje u kontekstu podruzetništva, ali i društvenih događanja, modnih revija, glamuroznih večeri i koncerata. Često je prisutna na elitnim događajima u Hrvatskoj i izvan nje, gdje se druži s istaknutim osobama iz svijeta politike, biznisa i kulture. N

Kako se mijenjala kroz godine i kako je oblikovala vlastitu javnu sliku, pogledajte u našoj galeriji.