FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROĐENA SA ZLATNOM ŽLICOM /

Od bogate nasljednice do istaknute poduzetnice: Kako se Iva Todorić mijenjala kroz godine?

Od bogate nasljednice do istaknute poduzetnice: Kako se Iva Todorić mijenjala kroz godine?
Foto: Tomislav Miletic/pixsell
Iva Todorić i pokojni Milan Bandić 2006. godine na Trgu bana Josipa Jelačića
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iva Todorić (49), kći jednog od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika, Ivice Todorića (74), osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora, jedno je od prepoznatljivih lica hrvatskog društvenog i poslovnog života. Iako je cijeli njezin život bio pod snažnim utjecajem obiteljskog naslijeđa i poslovnog carstva koje je njezin otac izgradio, Iva je tijekom godina izgradila i vlastitu prepoznatljivost, često prisutna u medijima i društvenim krugovima.

Od 2001. godine bila je u braku s Hrvojem Balentom, menadžerom koji je radio unutar Agrokora, no njihov brak završio je 2019. godine. Tijekom braka, par je dobio troje djece: kći Taru te sinove Ivana i Antu.

Iva Todorić već dugi niz godina redovito puni medijske stupce. Njeno ime često se spominje u kontekstu podruzetništva, ali i društvenih događanja, modnih revija, glamuroznih večeri i koncerata. Često je prisutna na elitnim događajima u Hrvatskoj i izvan nje, gdje se druži s istaknutim osobama iz svijeta politike, biznisa i kulture. N

Kako se mijenjala kroz godine i kako je oblikovala vlastitu javnu sliku, pogledajte u našoj galeriji. 

5.12.2025.
7:05
Hot.hr
Danko Vucinovic/pixsell
Iva TodorićVremeplovFotografijeObitelj
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ROĐENA SA ZLATNOM ŽLICOM /
Od bogate nasljednice do istaknute poduzetnice: Kako se Iva Todorić mijenjala kroz godine?