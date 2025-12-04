Zlatna pirueta obara s nogu: Atraktivne klizačice su Zagrepčane ostavile bez daha

Od 3. do 6. prosinca na klizalištu Velesajam održava se 57. izdanje Zlatne piruete, najstarijeg međunarodnog klizačkog natjecanja u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje donosi dosad najveći broj prijavljenih sudionika, a Zagreb će ugostiti sportaše iz više od 40 zemalja, uključujući i prošlogodišnje pobjednike koji se vraćaju braniti svoje titule. Natjecanja se u kategorijama klizačica, klizača i parova održavaju od 11 sati do večernjih sati, a revija pobjednika bit će 6. prosinca u 20.30 sati u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku.

Ulaz na sve dane natjecanja je besplatan za posjetitelje, kako bi se umjetničko klizanje približilo široj publici i omogućilo što većem broju gledatelja da uživaju u ovom sportu.

„Ovogodišnja Zlatna pirueta najjača je i najbrojnija u svojoj povijesti. Dolazak predstavnika iz više od 40 zemalja potvrđuje da je zagrebačko natjecanje postalo nezaobilazna međunarodna postaja“ izjavio je predsjednik Hrvatskog klizačkog saveza, Jakov Kitarović.

Hrvatsku će predstavljati Meri Marinac i Jari Kessler, koji će pred domaćom publikom nastupiti u konkurenciji sve jače i raznovrsnije međunarodne postave. Očekuje se iznimno visoki natjecateljski standard, s obzirom na dolazak osvajača medalja s europskih i svjetskih natjecanja.

Zlatna pirueta i ove godine donosi bogat trodnevni program, uključujući kratke i slobodne programe i reviju pobjednika. Organizatori najavljuju izvrsnu atmosferu i još jednu vrhunsku sportsku manifestaciju.

“Ove godine očekuje nas posebno dinamično izdanje Piruete. Program je osmišljen tako da publici pruži kontinuirani ritam vrhunskih nastupa, a revija pobjednika bit će idealan završetak trodnevnog klizačkog spektakla. Veseli nas i činjenica da bi se u sljedeće dvije godine Zlatna pirueta mogla vratiti u obnovljeni Dom sportova, što bi ovom natjecanju ponovno omogućilo ambijent kakav zaslužuje”, dodala je glavna tajnica Hrvatskog klizačkog saveza, Melita Juratek.

U Zagreb dolaze aktualni europski prvaci, doprvaci i osvajači medalja. Publika će na Velesajmu i ove godine imati priliku vidjeti vrhunske nastupe svjetskih klizačkih imena. U muškoj konkurenciji u Zagreb stižu prošlogodišnji osvajač zlatne medalje Mihhail Selevko, francuski reprezentativac Francois Pitot, osvajač lanjske bronce, te Nikolaj Memola, aktualni viceprvak Europe i dobitnik srebrne medalje s posljednjeg Europskog prvenstva. Ova iznimno jaka muška postava najavljuje izuzetno napetu borbu za vrh poretka.

U natjecanju sportskih parova istaknut će se dolazak američkih predstavnika Audrey Shin i Balazsa Nagyja, prošlogodišnjih osvajača brončane medalje, te para Emily Chan i Spencer Akira Howe, koji se u Zagreb vraćaju nakon prošlogodišnje zlatne medalje. Njihovi snažni i tehnički besprijekorni programi tradicionalno privlače veliku pozornost publike.

U konkurenciji klizačica nastup će imati američka predstavnica Bradie Tennell, prošlogodišnja brončana, te Belgijanka Nina Pinzarrone, prošlogodišnja osvajačica srebrne medalje i aktualna osvajačica brončane medalje s posljednjeg Europskog prvenstva.

U plesnim parovima Zagreb će ugostiti aktualne europske prvake, iznimno uspješan talijanski duo Charlene Guignard i Marco Fabbri, čiji će dolazak zasigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnje Piruete.