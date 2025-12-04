Pogledajte što su sve Plenković i ministri radili u Vatikanu: 'Pozvat ćemo papu Lava u Hrvatsku'

Premijer Andrej Plenković i vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, pozvali su u četvrtak u Vatikanu na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH.

Predsjednik hrvatske vlade započeo je u četvrtak službeni posjet Svetoj Stolici sastankom s državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH.

"Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice te kontinuirani dijalog hrvatske Vlade

i Hrvatske biskupske konferencije o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj. Izvijestio sam kardinala Parolina o aktivnostima koje Vlada provodi na obnovi sakralnih objekata nakon potresa, osobito na obnovi Zagrebačke katedrale", poručio je premijer nakon susreta.

Plenković i Parolin istaknuli su važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog, održivog mira koji će jamčiti ukrajinski suverenitet i temeljna načela međunarodnog prava.

"Posebice smo istaknuli i potrebu pružanja jasne europske perspektive državama jugoistočne Europe, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je ključno osigurati ravnopravnost triju konstitutivnih naroda", dodao je Plenković.

Premijer je u posjet stigao u pratnji ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, ministra branitelja Tome Medveda i ministra demografije i useljeništva Ivanom Šipićem.

U sklopu službenog posjeta Svetoj Stolici, premijer Plenković je održao predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriana u kojem je analizirao turbulentnu sadašnjost te iznio promišljanja o kolektivnoj odgovornosti za oblikovanje mirne, sigurne i prosperitetne budućnosti. "U vrijeme kada se naš svijet suočava s dubokom nestabilnošću - obilježenom sukobima, humanitarnim krizama i erozijom povjerenja u multilateralne institucije - moralni glas Svetog Oca i diplomacija Svete Stolice i dalje nadahnjuju mir, pravdu i ljudsko dostojanstvo“, poručio je.

Plenkovića će sutra primiti papa Lav XIV.

Premijer je istaknuo zahvalnost što će, nakon sudjelovanja u inauguraciji novoga pape, sada biti i službeno primljeni kod njega.

"To je još jedna prilika da ponovimo našu otvorenost da on posjeti Hrvatsku, kad mu to planovi dopuste. Razgovarat ćemo i kao danas o njegovoj viziji koja je važna za Europu i svijet, kada međunarodno pravo se manje poštuje nego prije", dodao je premijer. "Mislim da je ovaj susret dobar u pogledu tajminga, a bit će koristan i da se bolje upoznamo. Ovo je naš drugi susret i veselim se toj prigodi", zaključio je premijer.