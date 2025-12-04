FREEMAIL
UPEČATLJIV STIL /

Od bundice na gradilištu do kožnjaka: Ovo su najbolja modna izdanja ministrice Vučković

Od bundice na gradilištu do kožnjaka: Ovo su najbolja modna izdanja ministrice Vučković
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Marija Vučković rođena je 3. srpnja 1974. godine u Pločama. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je stekla zvanje magistre međunarodne ekonomije.
Ministrica Marija Vučković (51) posljednjih je godina jedna od najistaknutijih političkih figura u Vladi, a nakon dugog mandata u poljoprivredi preuzela je i resor zaštite okoliša i zelene tranzicije. Javnost je često pratila njezin rad, ali i izazove s kojima se suočavala — od upravljanja krizama u poljoprivredi do novih obaveza vezanih uz ekološke politike i klimatske ciljeve.

Osim profesionalnih postignuća, ministrica je sve češće privlačila pažnju i svojim modnim izdanjima. Na službenim događanjima, sjednicama i međunarodnim susretima isticala se elegantnim, odmjerenim i besprijekorno stiliziranim kombinacijama, zbog čega je s vremenom postala jedna od najzapaženijih političarki kada je riječ o stilu.

U nastavku donosimo galeriju njezinih najboljih outfita – od minimalističkih poslovnih kombinacija do sofisticiranih modnih trenutaka koji su obilježili njezine javne nastupe.

4.12.2025.
13:39
Sanjin Strukic/pixsell
