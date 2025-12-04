Od bundice na gradilištu do kožnjaka: Ovo su najbolja modna izdanja ministrice Vučković

Ministrica Marija Vučković (51) posljednjih je godina jedna od najistaknutijih političkih figura u Vladi, a nakon dugog mandata u poljoprivredi preuzela je i resor zaštite okoliša i zelene tranzicije. Javnost je često pratila njezin rad, ali i izazove s kojima se suočavala — od upravljanja krizama u poljoprivredi do novih obaveza vezanih uz ekološke politike i klimatske ciljeve.

Osim profesionalnih postignuća, ministrica je sve češće privlačila pažnju i svojim modnim izdanjima. Na službenim događanjima, sjednicama i međunarodnim susretima isticala se elegantnim, odmjerenim i besprijekorno stiliziranim kombinacijama, zbog čega je s vremenom postala jedna od najzapaženijih političarki kada je riječ o stilu.

U nastavku donosimo galeriju njezinih najboljih outfita – od minimalističkih poslovnih kombinacija do sofisticiranih modnih trenutaka koji su obilježili njezine javne nastupe.