Brojni poznati podržali Danijelu u Lisinskom: Jedna žena postala apsolutna zvijezda večeri

Nakon 20 godina, jedna od omiljenih domaćih pjevačica, Danijela Martinović (54) sinoć je u prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog ponovno održala nezaboravni božićni koncert pod nazivom 'Božić s Danijelom'.

Nošena pozitivnim emocijama, Danijela je svojoj publici donijela toplu atmosferu i dobru energiju, a njezini najveći hitovi pjevali su se jednoglasno i s osmijehom na licima.

Koncert je privukao i brojna poznata imena s domaće javne scene kao što su ono bivše misice Ivane Delač (44), ali i Ive Todorić (48) koje su Danijelin nastup pratile iz prvog rada. No, možda najveću pažnju privukla je majka Danijele Martinović, Ivanka, koja je budno pratila cijeli nastup, a kamere su zabilježile i posebno dirljiv susret između nje i Ive Todorić.

Kako je bilo na Danijelinom koncertu u Lisinskom i tko je sve od poznatih nazočio istom, pogledajte u našoj galeriji.