ŠTO SE DOGAĐA? /

'Ona više ne liči na sebe', fanovi su u šoku: Znate li o kome je riječ? Evo kako se mijenjala kroz godine

Foto: Planet Photos/planet/profimedia
La Toya Jackson je jedna od najpoznatijih članica slavne glazbene obitelji Jackson.
1 /24
Sestra pokojnog pjevača Michaela Jacksona, La Toya Jackson (69), nedavno je objavila novi selfie koji je ozbiljno zabrinuo njezine obožavatelje. Na fotografiji izgleda izrazito mršavo, zbog čega se mnogi pitaju prolazi li kroz zdravstvene probleme. I sama La Toya ranije je neizravno spominjala moguće poteškoće sa zdravljem, no nikada nije detaljnije objasnila o čemu se radi. Fanovi se nadaju da nije ništa ozbiljno i da će uskoro podijeliti dobre vijesti. Pogledajte kako je izgledala kroz godine. 

3.12.2025.
19:35
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
La Toya Jackson
