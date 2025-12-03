Većina nas ima ove ukrase, a ne znamo da ovoliko vrijede: Privlače novac u dom poput magneta
Blagdansko vrijeme donosi miris cimeta, sjaj lampica i toplinu obiteljskih okupljanja, no za mnoge je to i razdoblje nade u bolju budućnost. Kako se jedna godina bliži kraju, a nova počinje, drevni običaji i suvremene filozofije uređenja prostora, poput Feng Shuija, nude smjernice kako u svoj život prizvati ne samo radost, već i financijsku stabilnost.
Diljem svijeta, od starih europskih tradicija do istočnjačkih mudrosti, vjeruje se da način na koji ukrašavamo dom i rituali koje provodimo mogu utjecati na protok energije. Prema narodnim vjerovanjima, ovih 15 božićnih simbola i radnji navodno djeluju kao magnet za novac i blagostanje u nadolazećoj godini.