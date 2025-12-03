FREEMAIL
TKO BI IH PREPOZNAO? /

Misice i reperi na jednom mjestu: Pogledajte kako se u Zagrebu partijalo prije 18 godina

Misice i reperi na jednom mjestu: Pogledajte kako se u Zagrebu partijalo prije 18 godina
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Aleksandra Grdić
1 /12
Na današnji dan prije 18 godina, legendarni glazbenik 50 Cent održao je spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni. Bio je to nezaboravan trenutak za sve obožavatelje hip hopa u Hrvatskoj, jer je 50 Cent, s hitovima poput In Da Club i Candy Shop, svojim energičnim nastupom oduševio tisuće prisutnih. Arena je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika je s oduševljenjem pjevala svaki stih.

Tijekom koncerta, 50 Cent je izvodio svoje najveće hitove, a atmosfera u Areni bila je na vrhuncu. Među gostima koji su uživali u ovom velikom događaju bili su i neki od najpoznatijih domaćih i regionalnih zvijezda, koji su svojim prisustvom dodatno obogatili ovaj glazbeni spektakl.

Tko se sve pojavio - pogledajte u našoj galeriji. 

3.12.2025.
13:09
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
50 CentVremeplovZagreb
