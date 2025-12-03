FREEMAIL
BAJKOVITA IDILA /

Prestižni medij objavio 10 najljepših gradova za zimski odmor: Na popisu i jedan hrvatski

Prestižni medij objavio 10 najljepših gradova za zimski odmor: Na popisu i jedan hrvatski
Foto: Shutterstock
Iako je najbolje vrijeme za rezervaciju zimskog odmora nekoliko mjeseci unaprijed, izvan vrhunca sezone oko božićnih i novogodišnjih blagdana, često se mogu pronaći slobodna mjesta na letovima i povoljne hotelske sobe čak i u zadnji čas. Pratite ponude i budite fleksibilni s datumima kako biste ugrabili najbolju priliku za zimsku avanturu.
Otputujte ove blagdanske sezone u neke od najljepših europskih gradova koji, prema preporukama svjetskih turističkih novinara, najviše sjaje upravo tijekom zime.

Pojedini gradovi u Europi zimi jednostavno ožive. Parkovi prepuni turista ustupaju mjesto ulicama okićenim bajkovitim svjetlima, a osvježavajući ljetni kokteli mijenjaju se za tople, mirisne napitke poput kuhanog vina.

Za mnoge je obilje božićnih sajmova, gdje srednjovjekovne trgove ispunjavaju drvene kućice u alpskom stilu, dovoljan razlog za rezervaciju putovanja. Oni koji traže povoljniji odmor profitiraju od nižih cijena i manjih gužvi na popularnim atrakcijama izvan glavne sezone.

Dani su možda kraći, ali mnoga mjesta diljem kontinenta izgledaju najljepše upravo u mraku, obasjana treperavim svjetlima i prekrivena tankim slojem mraza koji škripi pod nogama. Od isprepletenih uličica Slovenije do ugodnog srednjovjekovnog središta Belgije, Independent donosi odabir europskih destinacija koje je najbolje istražiti zimi.

U galeriji pogledajte koji se hrvatski grad našao na popisu.

3.12.2025.
11:15
Antonela Ištvan
Shutterstock
PutovanjeZagrebAdvent 2025TurizamEuropaDestinacija
