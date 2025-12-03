Legice prošetale hit sezone: Svi pogledi su bili upereni u zgodne crnke u osječkoj Tvrđi
403 Forbidden
Grad Osijek u utorak je svečano obilježio svoj 239. rođendan, a građani su imali priliku uživati u bogatom programu i blagdanskoj čaroliji koja je dominirala središtem grada.
Kroz cijeli dan nizala su se brojna događanja diljem Osijeka, no središnji dio proslave održan je u večernjim satima u osječkoj Tvrđi, u sklopu manifestacije Advent u Osijeku. Unatoč hladnoći, mnogi su građani odlučili provesti večer šetajući među tisućama lampica, kušajući bogatu gastronomsku ponudu i upijajući blagdanski ugođaj.
Vrhunac večeri bio je energičan koncert osječke Grupe Vigor, koji je dodatno podigao atmosferu i razveselio okupljene. Publika je pjevala uglas s hitovima benda, a posebno su za oko zapele modno usklađene legice, atraktivne crnke čija je ljepota dodatno naglašena u hitu sezone - bež bundici.
Galeriju rođendanske proslave i čarobne atmosfere Adventa u Osijeku donosi SiB.net.hr