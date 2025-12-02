Saznajte njihova značenja: Brojevi u Bibliji otkrivaju Božji plan za čovječanstvo?

Biblijska numerologija predstavlja fascinantno područje proučavanja koje brojeve u Svetom pismu ne promatra samo kao matematičke podatke, već kao nositelje duboke božanske simbolike i duhovnih istina. Za razliku od sekularne numerologije ili proricanja sudbine, koje Biblija osuđuje, biblijska numerologija traži uzorke i značenja koja je Bog utkao u svoj dizajn stvaranja i otkrivenja.

Hebrejska hermeneutika koristi koncept poznat kao "remez" – nagovještaj skrivene poruke ili dubljeg značenja iza same riječi. Budući da hebrejski i grčki jezik koriste slova i kao brojeve (gematrija), svaka riječ u izvornim tekstovima nosi i numeričku vrijednost, otvarajući slojeve razumijevanja koji povezuju Stari i Novi zavjet u savršenu cjelinu, piše biblestudy.

Od jedinstva broja jedan do zloglasnog broja 666, svaki broj priča dio veće priče o Božjem planu za čovječanstvo.

U galeriji saznajte značenje pojedinačnih brojeva u Bibliji.