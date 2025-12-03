Što se događa s Pepom Guardiolom? U ovakvom stanju smo ga rijetko viđali

Pep Guardiola odahnuo je tek nakon ludog finiša u londonskoj golijadi, gdje je Manchester City s 5:4 preživio nalet Fulhama. Vidno iscrpljen, ali raspoložen za šalu, priznao je da je “u nadoknadi više gledao u sat nego u teren”.

Svjestan je da obrana mora biti čvršća, posebno nakon ozljede Nica Gonzaleza, ali naglašava da je ovo mlađi, manje uigran City u procesu rasta. Bez Rodrija i Kovačića momčad je opet igrala bez pravog defenzivnog veznog, što se osjetilo u kontroli sredine.

Guardiola je pohvalio trojicu koji su, po njegovu mišljenju, sačuvali pobjedu: “Cherki je bio sjajan u završnici, a Bernardo i O’Reilly držali su nas stabilnima.” Istaknuo je i da mnogi igrači prolaze prve velike sezone u Cityju, dok im i dalje nedostaje ključni oslonac — “Rodri, naš najvažniji igrač uz Haalanda, odsutan je već godinu i pol.”