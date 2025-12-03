FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIDNO ISCRPLJEN /

Što se događa s Pepom Guardiolom? U ovakvom stanju smo ga rijetko viđali

Što se događa s Pepom Guardiolom? U ovakvom stanju smo ga rijetko viđali
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pep Guardiola odahnuo je tek nakon ludog finiša u londonskoj golijadi, gdje je Manchester City s 5:4 preživio nalet Fulhama. Vidno iscrpljen, ali raspoložen za šalu, priznao je da je “u nadoknadi više gledao u sat nego u teren”.

Svjestan je da obrana mora biti čvršća, posebno nakon ozljede Nica Gonzaleza, ali naglašava da je ovo mlađi, manje uigran City u procesu rasta. Bez Rodrija i Kovačića momčad je opet igrala bez pravog defenzivnog veznog, što se osjetilo u kontroli sredine.

Guardiola je pohvalio trojicu koji su, po njegovu mišljenju, sačuvali pobjedu: “Cherki je bio sjajan u završnici, a Bernardo i O’Reilly držali su nas stabilnima.” Istaknuo je i da mnogi igrači prolaze prve velike sezone u Cityju, dok im i dalje nedostaje ključni oslonac — “Rodri, naš najvažniji igrač uz Haalanda, odsutan je već godinu i pol.”

3.12.2025.
10:38
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia
Manchester CityPep Guardiola
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIDNO ISCRPLJEN /
Što se događa s Pepom Guardiolom? U ovakvom stanju smo ga rijetko viđali