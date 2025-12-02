Gvardiol postao heroj pred očima rock zvijezde: Ovo su prizori za pamćenje

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u utorak u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulham sa 5-4 u utakmici u kojoj je vodio sa 5-1, a u završnici morao spašavati tri boda.

Joško je na kraju utakmice postao heroj Cityja nakon što je očistio loptu kojom je Fulham mogao izjednačiti, a ovu dramatičnu utakmicu u Londonu je s tribina gledao Noel Gallagher iz Oasisa, vatreni navijač Man. Cityja i jedna od najvećih britanskih rock zvijezda.