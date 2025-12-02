FREEMAIL
BRAVO, JOŠKO /

Gvardiol postao heroj pred očima rock zvijezde: Ovo su prizori za pamćenje

Gvardiol postao heroj pred očima rock zvijezde: Ovo su prizori za pamćenje
Foto: Profimedia
U jednoj od najluđih utakmica sezone engleske Premier lige, odigranoj 2. prosinca 2025. godine, Manchester City je na jedvite jade svladao Fulham rezultatom 5:4. Bio je to susret koji je imao sve – rapsodiju golova, rekorde, nevjerojatan povratak i, na kraju, heroja u liku hrvatskog braniča Joška Gvardiola, čija je intervencija u posljednjim sekundama spasila pobjedu "Građana". Iako je bio dio obrane koja je primila čak četiri pogotka, Gvardiol je jednim potezom izbrisao sve kritike i prometnuo se u junaka večeri.
Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u utorak u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulham sa 5-4 u utakmici u kojoj je vodio sa 5-1, a u završnici morao spašavati tri boda. 

Joško je na kraju utakmice postao heroj Cityja nakon što je očistio loptu kojom je Fulham mogao izjednačiti, a ovu dramatičnu utakmicu u Londonu je s tribina gledao Noel Gallagher iz Oasisa, vatreni navijač Man. Cityja i jedna od najvećih britanskih rock zvijezda. 

Gvardiol postao heroj pred očima rock zvijezde: Ovo su prizori za pamćenje