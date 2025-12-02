Gvardiol igrao u ludoj utakmici s devet golova. Borba za titulu sve je napetija

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulam sa 5-4 u utakmici u kojoj je vodio sa 5-1, a u završnici morao spašavati tri boda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prvi gol na utakmici postigao je norveški napadač Erling Haaland u 17. minuti, a to mu je bio jubilarni 100. pogodak u Premier ligi. Time je Haaland postao igrač koji je najbrže stigao do 100 golova jer mu je ovo bio 111. nastup, dok je dosadašnji rekorder bio Alan Shearer, koji je do 100 golova stigao nakon 124 nastupa. Za "Građane" su potom zabijali Tijani Reijnders u 37. i Phil Foden u 44. minuti, prije no što je Smith-Rowe u drugoj minuti sudačlke nadoknade smanjio na 3-1 na poluvremenu. Kada su Foden u 48. minuti svojim drugim golom i Berge autogolom u 54. minuti odveli City na 5-1, činilo se kako je dvoboj riješen. No, Iwobi (57) i dva puta Chukwueze (72, 78) vratili su neizvjesnost, a Gvardiol je duboko u sudačkoj nadoknadi izbio loptu s gol-linije nakon udarca Kinga koji je mogao poravnati na 5-5.

Mateo Kovačić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Cityja koji je i dalje drugi na ljestvici sa 28 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala. Fulham je 15. sa 17 bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera