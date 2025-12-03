Od Sanjina Španovića oprostili se predsjednik Milanović, brojni političari te kolege i suborci

U Zagrebu je u petak, nakon teške bolesti, u 40. godini otišao novinar, publicist, komunikacijski savjetnik, navijač Dinama, čovjek koji je život vezao uz sport, ali prije svega netko tko je do samog kraja ostao borac - Sanjin Španović.

Karijeru je Sanjin Španović započeo kao novinar i televizijski voditelj, a javnost ga pamti po političkoj emisiji Veto, koja se emitirala na Jabuci TV, a kasnije i na N1 televiziji. U studiju je bez zadrške postavljao pitanja koja mnogi nisu imali hrabrosti izgovoriti, otvarao nepopularne teme i sučeljavao goste iz političkog i društvenog života s onim što javnost doista želi znati.

Nakon novinarstva, okrenuo se komunikacijskom savjetovanju i osnovao vlastitu tvrtku. I u tom poslu zadržao je ono što ga je pratilo cijelu karijeru. Jasnu riječ i direktan pristup.

Bio je strastveni dinamovac i jedan od ključnih operativaca kampanje “Dinamovo proljeće”, koja je dovela do pobjede Velimira Zajeca na izborima 2024. godine. Godinama se zalagao za demokratizaciju kluba, povezivao ljude i radio iza scene da Dinamo bude bliže svojim navijačima. U travnju 2024. imenovan je predstojnikom Ureda predsjednika GNK Dinamo Velimira Zajeca, a potom i direktorom komunikacija kluba. Kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo, povukao se s funkcije, ali je ostao upamćen kao čovjek od povjerenja i Zajeca i Izvršnog odbora.

Posljednji ispraćaj održan je u srijedu na krematoriju na Mirogoju. Bili su prisutni brojni poznati kolege Sanjina Španovića kao i političari i članovi Dinamove Uprave.