Danas je rođen jedan od najvećih zagrebačkih igrača svih vremena

Najbolji strijelac Jugoslavije svih vremena, bivši igrač Građanskog i legenda Partizana, Stjepan Bobek, rođen je 3. prosinca 1923. godine u Zagrebu.

O Bobekovim počecima u nogometu postoji i jedna anegdota: počeo je igrati sa 13 godina za zagrebački Derby koristeći dokumentaciju starijeg brata Vilka. U seniorski nogomet Bobek ulazi par godina kasnije, kada je s 15 godina debitirao za ŠK Zagreb. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Bobek najprije odlazi na posudbu u austrijsku Admiru, a po povratku u Zagreb dobiva ultimatum — ako želiš igrati nogomet, moraš u Ustaše.

Ustaša ili partizan

Time bi Bobek vjerojatno završio na bojišnici, ali se za njega zauzeo čuveni mađarski trener Martin Bukowy, koji je tada vodio Građanski.

"Onda je dogovoreno da kao domobranski službenik igram za Građanski, koji je tada bio jak, prava momčad, a ja sam bio oduševljen kako su me stare zvijezde Građanskog prihvatile. Da, igrao sam i za tadašnju reprezentaciju", rekao je Bobek.

Tako je Bobek kraj rata proveo radeći za Ustašku narodnu gardu u zatvoru u Savskoj i igrajući za Građanski. Bobek je jednom prilikom doduše otkrio kako je dvaput skoro završio na bojišnici. Prvi put kada je na poziv Ratka Kacijana, po kojemu je nazvana Dinamova škola nogometa, skoro završio u partizanima i drugi put kada je za dlaku izbjegao Pavelićevu mobilizaciju pred kraj rata.

"Bio je jedan trenutak pred kraj rata, mjesec ili dva, kada su nas pozvali na front. Jer, bio je posljednji trenutak da se spasi hrvatska vojska, a Pavelić je radio sve da mobilizira što više ljudi. A ja se s onim Firmom (Vladimir Firm), isto reprezentativcem dogovorim da dezertiramo, odnosno da nas ne pronađu. Tako smo jedan dan spavali na jednom, drugi dan na drugom mjestu i nisu nam mogli ući u trag. Tako sam se izvukao" napisao je jednom prilikom Bobek.

Foto: Archive Pl/alamy/profimedia

Kada je rat završio, Bobek odlazi u Partizan. Mnogi su govorili da je to bilo radi prisile, ali to nikada nije potvrđeno. Nekoliko je puta Bobek to demantirao, no jednom je priznao da mu se nije odlazilo iz Zagreba:

"Vojne ličnosti su me nagovarale da pređem u vojnički klub koji se tada osnivao. Što sam mogao? Ni danas mi nije žao, iako mi se tada nije baš išlo iz Zagreba. Kako je i Otto, moj brat, bio u logoru, tako sam sve to iskoristio, pomogao Ottu, služio vojsku u Beogradu i igrao nogomet. Tako sam počeo igrati u Partizanu“, govorio je Stjepan Bobek.

Tih je godina, doduše, dekretom Komunističke partije Jugoslavije, nekoliko igrača Građanskog bilo "prebačeno" u Beograd — u Partizan. U Partizanu je Bobek postao idol i ikona "belo-crnih". Za Partizan je odigrao 468 utakmica i postigao 403 gola, osvojio je dva prvenstva bivše države te četiri Kupa, a 1995. godine je proglašen najboljim nogometašem tog kluba svih vremena.

Za reprezentaciju Jugoslavije Bobek je odigrao 63 utakmice i postigao rekordna 38 golova. Bio je sudionik dvaju svjetskih nogometnih prvenstava: u Brazilu 1950. godine i u Švicarskoj 1954. godine, kao i dviju Olimpijada: u Londonu 1948. godine i u Helsinkiju 1952. godine, na kojima osvaja dvije srebrne medalje.

Ostala je tuga

Po završetku igračke karijere trenirao je Partizan, Dinamo, Vardar, Galeniku, varšavsku Legiju, grčke klubove Panathinaikos i Olympiakos te tunišku Esperancu. Posljednjih nekoliko godina živio je u Domu umirovljenika u Šumatovcu.

"Žao mi je što nikada nisam igrao za Dinamo. Pa, ja sam Zagrepčanin, ali ne mogu reći nijednu lošu riječ o Partizanu. Uvijek mi je bilo teško igrati protiv Dinama, kluba iz moga grada. Zagrebu sam ostao nogometno dužan, ali uvijek pamtim dvije utakmice za reprezentaciju Zagreba, kao gost 1948., kada smo svladali reprezentaciju Praga, i godinu kasnije, kada smo sa čak 5-2 nadvisili reprezentaciju Beča. Bio sam proglašavan najboljim igračem. Volim se sjećati tih utakmica", rekao je Bobek u jednom od posljednjih intervjua.

Stjepan Bobek preminuo je 22. kolovoza 2010. u Beogradu.

