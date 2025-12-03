KOŠTAJU 1,3 MILIJARDE EURA /
Hrvatska kupuje najmodernije borbene tenkove: Pogledajte o kakvim 'zvijerima' je riječ
Hrvatska će kupiti 44 njemačka tenka Leopard vrijednosti je 1,3 milijarde eura. Premijer Andrej Plenković boravit će s političkom i gospodarskim izaslanstvom početkom idućeg tjedna u Berlinu, a tom prilikom će se potpisati ugovori o nabavi.
Ugovore će potpisati ministar obrane Ivan Anušić s njemačkim kolegama, a sredstva za tenkove i osigurat će se putem EU financijskog instrumenta SAFE. Na Vojnom mimohodu u srpnju imali smo priliku vidjeti dva malo starija Leoparda, na kojima se obučavaju hrvatski vojnici
3.12.2025.
14:42
Screenshot X
