Hrvatska kupuje najmodernije borbene tenkove: Pogledajte o kakvim 'zvijerima' je riječ

Hrvatska će kupiti 44 njemačka tenka Leopard vrijednosti je 1,3 milijarde eura. Premijer Andrej Plenković boravit će s političkom i gospodarskim izaslanstvom početkom idućeg tjedna u Berlinu, a tom prilikom će se potpisati ugovori o nabavi.

🚨🇩🇪 BREAKING: Germany unveils the Leopard 2A8, the first tank designed and built from the ground up for the Bundeswehr in over 30 years.



A masterclass in German engineering, it features advanced armor protection, upgraded firepower with a 120mm smoothbore gun, and modern… pic.twitter.com/fYHqz7H61o — Defence Index (@Defence_Index) November 20, 2025

Ugovore će potpisati ministar obrane Ivan Anušić s njemačkim kolegama, a sredstva za tenkove i osigurat će se putem EU financijskog instrumenta SAFE. Na Vojnom mimohodu u srpnju imali smo priliku vidjeti dva malo starija Leoparda, na kojima se obučavaju hrvatski vojnici