KOŠTAJU 1,3 MILIJARDE EURA /

Hrvatska kupuje najmodernije borbene tenkove: Pogledajte o kakvim 'zvijerima' je riječ

Foto: Screenshot X
Leopard 2A8 trenutačno je najbolji i najmoderniji tenku na svijet, a Hrvatska ih nabavlja, a kako su najavili iz MORH-a, s ciljem povećanja sigurnost i osnaživanja nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske posebice uzimajući u obzir narušenu sigurnost u svijetu i Europi
Hrvatska će kupiti 44 njemačka tenka Leopard vrijednosti je 1,3 milijarde eura. Premijer Andrej Plenković boravit će s političkom i gospodarskim izaslanstvom početkom idućeg tjedna u Berlinu, a tom prilikom će se potpisati ugovori o nabavi.

Ugovore će potpisati ministar obrane Ivan Anušić s njemačkim kolegama, a sredstva za tenkove i osigurat će se putem EU financijskog instrumenta SAFE. Na Vojnom mimohodu u srpnju imali smo priliku vidjeti dva malo starija Leoparda, na kojima se obučavaju hrvatski vojnici

3.12.2025.
14:42
danas.hr
