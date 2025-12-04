FREEMAIL
DRUGA ŽENA /

Žarila i palila, a onda se potpuno promijenila: Evo kako Tyra Banks danas izgleda

Žarila i palila, a onda se potpuno promijenila: Evo kako Tyra Banks danas izgleda
Foto: -/planet/profimedia
Američki supermodel, producentica i televizijska voditeljica Tyra Banks danas slavi svoj 52. rođendan – i to kao jedna od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih žena koje je modna industrija ikada imala.
1 /24
Tyra Banks danas puni 52 godine, a njezino ime i dalje je sinonim za revoluciju u modnoj industriji. Kao prva Afroamerikanka na naslovnicama magazina GQ i Sports Illustrated Swimsuit Issue, Tyra je otvorila vrata generacijama modela koje se nisu uklapale u stroge standarde devedesetih.

Svjetsku slavu dodatno je učvrstila pokretanjem showa America’s Next Top Model, koji je promijenio način na koji publika gleda na modu, ljepotu i posao modela. Svojim karakterističnim mentorstvom i prepoznatljivim „smizeom“ postala je globalni fenomen, ali i inspiracija mladim ženama širom svijeta.

Kao poduzetnica, producentica i autorica, Tyra je izgradila brend mnogo veći od modne piste. Zagovara različitost, autentičnost i samopouzdanje – vrijednosti zbog kojih je i danas jedna od najutjecajnijih žena u industriji, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina. 

4.12.2025.
7:13
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Tyra Banks
