Na sudu bila zbog bundi i gaćica, bivši je izbacio na ulicu, a evo kako je izgledala prije 20 godina

Nakon Radeljaka zaljubila se u Kanađanina hrvatskog podrijetla, Ivicu Biljana, no veza nije dugo potrajala. "Ponosna sam što nijednom muškarcu i primitivnom društvu nisam dopustila da me unište, ni psihički ni fizički. Ponosna sam što sam završila dva fakulteta u zrelim godinama i što mi ne trebaju tone šminke, ekstenzija i umetaka kao većini današnjih 'ljepotica'. Ponosna sam na svoje bore smijalice, one su moj život i ja ih volim. Ponosna sam na svoje tijelo, a još više na vedar duh i optimizam. I svjesna sam da to izaziva toksičnu zavist'', rekla je svojedobno za Večernji list. Imala je kasnije još nekoliko veza, ali niti jedna nije završila brakom.