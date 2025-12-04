FREEMAIL
freemail
Povijesni uspjeh za hrvatski sport! Scene iz Zagreba obišle su svijet

Foto: Goran Stanzl/pixsell
Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Goran Ivanišević i Ivo Karlović prije točno 20 godina obradovali su naciju.
Prije točno 20 godina, četvrtog prosinca 2005. godine Hrvatska je osvojila Davis Cup. Bio je to prva titula za Hrvatsku i jedan od najznačajnijih dana u povijesti hrvatskog sporta. 

Mario Ančić i Ivan Ljubičić iznijeli su finale u Slovačkoj predvođeni izbornikom Nikolom Pilićem. U petak je Ivan Ljubičić pobijedio Karla Kučeru 6:3, 6:4, 6:3, a nakon toga je Mario Ančić izgubio od Dominika Hrbatyja i u subotu se ušlo s rezultatom 1:1. 

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr. 

Ljubičić i Ančić su u paru pobijedili Hrbatyja i Michela Mertinjaka i tako je u nedjelju Hrvatskoj trebala jedna pobjeda za konačni trijumf. Hrbaty je pobijedio Ljubičića u maratonskom meču i sve se odlučivalo u zadnjem susretu između Ančića i Mertinjaka. Mario je slavio bez izgubljenog seta i Hrvatska je osvojila Davis Cup.

Sutradan smo u Zagrebu svjedočili scenama koje su obišle cijeli svijet, a možete ih vidjeti u fotogaleriji iznad.

4.12.2025.
8:44
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
