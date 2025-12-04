Povijesni uspjeh za hrvatski sport! Scene iz Zagreba obišle su svijet
Prije točno 20 godina, četvrtog prosinca 2005. godine Hrvatska je osvojila Davis Cup. Bio je to prva titula za Hrvatsku i jedan od najznačajnijih dana u povijesti hrvatskog sporta.
Mario Ančić i Ivan Ljubičić iznijeli su finale u Slovačkoj predvođeni izbornikom Nikolom Pilićem. U petak je Ivan Ljubičić pobijedio Karla Kučeru 6:3, 6:4, 6:3, a nakon toga je Mario Ančić izgubio od Dominika Hrbatyja i u subotu se ušlo s rezultatom 1:1.
Ljubičić i Ančić su u paru pobijedili Hrbatyja i Michela Mertinjaka i tako je u nedjelju Hrvatskoj trebala jedna pobjeda za konačni trijumf. Hrbaty je pobijedio Ljubičića u maratonskom meču i sve se odlučivalo u zadnjem susretu između Ančića i Mertinjaka. Mario je slavio bez izgubljenog seta i Hrvatska je osvojila Davis Cup.
Sutradan smo u Zagrebu svjedočili scenama koje su obišle cijeli svijet, a možete ih vidjeti u fotogaleriji iznad.