Jedna od najboljih svih vremena podijelila video koji je oduševio fanove: 'Vrati se, prelijepa si'

Maria Šarapova, službeno se umirovila 2020. godine, ali nije ispala iz forme, čime se pohvalila na svom Instagramu na kojem ima 4,7 milijuna pratitelja.

Ruska tenisačica podijelila je video na kojem trenira i održava tjelesnu spremu uz poruku: "Nakon što sam propustila nekoliko tjedana treninga snage, mogu potvrditi, nije kao vožnja bicikla", napisala je Sharapova, a pratitelji su oduševljeni. "Maša, molim te, vrati se, jako nam nedostaješ", "Zauvijek kraljica tenisa", "Prelijepa si", neki su od komentara.

Šarapova je jedna od najuspješnijih tenisačica svih vremena. Pobjedom na French Openu 2012. godine ostvarila je karijerni Grand Slam, nakon što je između 2004. i 2008. godine ostvarila pobjede na Wimbledonu, US Openu i Australian Openu. Nakon karijere uspješno se bavi biznisom s namještajem.

Prije nekoliko mjeseci, za 18 i pol milijuna funti prodala je megavilu u Los Angelesu Luki Dončiću. Prodala ju je za šest puta veći iznos za koji ju je kupila prije 13 godina.

