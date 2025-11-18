Carlos Alcaraz šokirao Španjolce: 'Jako mi je žao'
"Jako mi je žao što moram objaviti da neću moći igrati", napisao je Carlos Alcaraz na društvenim mrežama
Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz se zbog ozljede desne noge povukao se s finala Davis Cupa koje se igra u Bologni, dva dana prije ključnog četvrtfinalnog meča između Španjolske i Češke.
"Jako mi je žao što moram objaviti da neću moći igrati", napisao je prvi nositelj turnira "Final 8" na svom X računu, objašnjavajući da ima "oteklinu na desnoj nozi" dva dana nakon što je izgubio finale Mastersa u Torinu od svog najvećeg rivala, drugog tenisača svijeta Talijana Jannika Sinnera.
Prema izjavi Španjolskog teniskog saveza (RFET), prvi tenisač svijeta pridružio se suigračima u ponedjeljak u Bologni, gdje je podvrgnut liječničkim pregledima koji su otkrili "značajno istegnuće mišića s izraženim edemom u području tetive desne noge".
Alcaraz, čija sezona tako završava s osvojenih osam naslova, uključujući dva Grand Slama, "vratit će se u Španjolsku u utorak", izjavio je RFET.
Osim Alcaraza od završnice Davis Cupa odustala su i dva najbolja talijanska igrača - Sinner i osmi igrač svijeta Lorenzo Musetti. Najbolje rangirani igrač - i jedini član top 10 - u Bologni bit će treći igrač svijeta Alexander Zverev.
U odsutnosti Alcaraza, španjolsku reprezentaciju će predvoditi Jaume Munar (ATP-36.), a David Ferrer je još odabrao Pabla Carrena (ATP-89.) i Pedra Martineza (ATP-95.), kao i specijalista za parove Marcela Granollersa.
Češka će se u pojedinačnoj konkurenciji osloniti na Jirija Lehečku (ATP-17.), Jakuba Mensika (ATP-19.) ili Tomaša Machaca (ATP-32.).
