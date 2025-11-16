Sinner nadigrao Alcaraza, obranio titulu na ATP Finalu i dobio rekordnu financijsku nagradu

Talijan Jannik Sinner obranio je naslov pobjednika na ATP Finalu tenisača u Tornu, on je kao i prošle godine do trijumfa na završnom turniru godine stigao bez izglubljenog seta, a u finalu je nadigrao prvog igrača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (4), 7-5 nakon dva sata i 15 minuta sjajnog tenisa.

Bio je ovo 16. međusobni ogleg Sinnera i Alcaraza i šesta pobjeda talijanskog igrača. Samo ove godine Sinner i Alcaraz sastali su se u tri finala na "grand slam" turnirima te u finalu ATP Finala, Španjolac je slavio u Roland Garrosu te na US Openu, dok je Talijan osvojio Wimbledon i sada ATP Finale.

Nepobjediv na putu do vrha

Ovom pobjedom Sinner je potvrdio status vladara dvoranskih terena. Bio je to njegov 31. uzastopni trijumf u dvorani, niz koji traje već dvije godine. Turnir u Torinu završio je sa savršenim omjerom 5-0, drugu godinu zaredom osvojivši naslov bez izgubljenog seta. Time se pridružio velikanima poput Johna McEnroea i Borisa Beckera kao jedini igrač koji je više puta osvajao završni Masters na domaćem terenu.

Postao je i najmlađi tenisač koji je obranio naslov još od Rogera Federera 2004. godine, a uz Novaka Đokovića jedini koji je to učinio dvaput zaredom bez poraza u setu. Njegova dominacija bila je apsolutna, a put do finala besprijekoran, obilježen pobjedama u grupnoj fazi i dominantnim nastupom u polufinalu.

Rekordna isplata

Iako je Carlos Alcaraz osigurao poziciju svjetskog broja jedan na kraju 2025. godine, pobjeda u Torinu Sinnerov je gromoglasan odgovor i najava još uzbudljivijih bitaka. Sezonu su podijelili gotovo bratski: Sinner je osvojio Australian Open i Wimbledon, a Alcaraz Roland Garros i US Open.

Osim prestiža, Sinnerova pobjeda ima i povijesnu financijsku dimenziju. Kao neporaženi prvak, osvojio je rekordnih 5.071.000 američkih dolara (približno 4,67 milijuna eura), što je najveća pojedinačna nagrada ikad isplaćena na nekom teniskom turniru.

