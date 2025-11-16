Petra i Jana nisu uspjele: Hrvatska ostala bez elitnog razreda

Hrvatske tenisačice nisu uspjele izboriti plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, one su u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini D kvalifikacijskog turnira u Varaždinu izgubile od 11-erostrukog pobjednika ovog natjecanja Češke sa 1-2 nakon što su u ključnom dvoboju parova Lucie Havličkova i Linda Noskova svladale Janu Fett i Petru Marčinko sa 6-2, 3-6, 6-3.

Nakon dva pojedinačna dvoboja rezultat je bio 1-1. Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove, da bi potom Češkoj poravnanje donijela Linda Noskova 7-5, 6-4 uspjehom protiv Antonije Ružić.

Češki je izbornik za odlučujući susret promijenio nominaciju te je umjesto Dominike Šalkove na teren poslao 13. igračicu svijeta Noskovu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prvi je set protekao u dominaciji češkog para koji je čvrsto držao svoje servise dok je napravio dva "breaka", oba na servis Fett. Ipak, u drugom setu su Marčinko i Fett zaigrale mnogo bolje, odmah napravile "break", a zatim je i Fett po prvi put zadržala gem na vlastitom početnom udarcu za prednost 3-0 i to nakon što je Noskova promašila "zicer" na "break-lopti".

Hrvatski je par novim "breakom" poveo sa 5-1, ali je umalo i ispustio tu prednost. Čehinje su stigle na 5-3 i imale 15-40 za potpuni povratak, ali Marčinko je zaredala s nekoliko sjajnih poteza, spasila svoj servis i osvojila set.

U trećem setu oba su para držala servis do vodstva Češke 4-3, a onda je opet pokleknula Fett što je bilo dovoljno Čehinjama za pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala