FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILLIE JEAN CUP /

Petra i Jana nisu uspjele: Hrvatska ostala bez elitnog razreda

Petra i Jana nisu uspjele: Hrvatska ostala bez elitnog razreda
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Odluka o putniku u elitni razred Billie Jean Cupa pala je u meču parova

16.11.2025.
21:24
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatske tenisačice nisu uspjele izboriti plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, one su u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini D kvalifikacijskog turnira u Varaždinu izgubile od 11-erostrukog pobjednika ovog natjecanja Češke sa 1-2 nakon što su u ključnom dvoboju parova Lucie Havličkova i Linda Noskova svladale Janu Fett i Petru Marčinko sa 6-2, 3-6, 6-3.

Nakon dva pojedinačna dvoboja rezultat je bio 1-1. Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove, da bi potom Češkoj poravnanje donijela Linda Noskova 7-5, 6-4 uspjehom protiv Antonije Ružić.

Češki je izbornik za odlučujući susret promijenio nominaciju te je umjesto Dominike Šalkove na teren poslao 13. igračicu svijeta Noskovu.

Prvi je set protekao u dominaciji češkog para koji je čvrsto držao svoje servise dok je napravio dva "breaka", oba na servis Fett. Ipak, u drugom setu su Marčinko i Fett zaigrale mnogo bolje, odmah napravile "break", a zatim je i Fett po prvi put zadržala gem na vlastitom početnom udarcu za prednost 3-0 i to nakon što je Noskova promašila "zicer" na "break-lopti". 

Hrvatski je par novim "breakom" poveo sa 5-1, ali je umalo i ispustio tu prednost. Čehinje su stigle na 5-3 i imale 15-40 za potpuni povratak, ali Marčinko je zaredala s nekoliko sjajnih poteza, spasila svoj servis i osvojila set.

U trećem setu oba su para držala servis do vodstva Češke 4-3, a onda je opet pokleknula Fett što je bilo dovoljno Čehinjama za pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala

Billie Jean KingPetra MarčinkoJana Fettčeška
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BILLIE JEAN CUP /
Petra i Jana nisu uspjele: Hrvatska ostala bez elitnog razreda