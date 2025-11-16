Dalić uoči zadnje utakmice Hrvatske u kvalifikacijama: 'Modrić će igrati, nećete biti uskraćeni'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i reprezentativac Josip Šutalo u nedjelju su najavili utakmicu u Podgorici protiv Crne Gore u zadnjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Utakmica Crna Gora - Hrvatska na rasporedu je u ponedjeljak od 20.00 sati, a moći ćete je pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr i uživo gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO.

Utakmica neće imati većeg rezultatskog značaja, jer je Hrvatska već osigurala vizu za World Cup, dok je Crna Gora na četvrtom mjestu skupine.

Šutalo uz Dalića na presici

"Osigurali smo plasman, ali za nas nisu gotove kvalifikacije, čeka nas teška utakmica, idemo završiti kvalifikacije kako smo i počeli. Neće nam biti lagano, čeka nas mnotiviran protivnik. Idemo s maksimalnom snagom, dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali", rekao je Dalić na početku, a potom je riječ dobio reprezentativac Josip Šutalo:

"Uvijek smo motivirani kad smo u reprezentaciji, to je velika čast. Nije gotovo, moramo ozbiljno shvatiti utakmicu i završiti kvalifikacije na najbolji mogući način. Na nama je da se borimo i zaradimo svoje mjesto za Ameriku."

"Nakon dugo godina sam u Crnoj Gori, proveo sam tu lijepe trenutke, ostalo mi je u lijepom siječanju. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško", rekao je Dalić i dodao:

"Svima je čast da igraju ili da budu izbornik svoje zemlje. Nema veće časti od toga. Ja sam ponosan na to i to je za mene veliki motiv. Mi na taj način dišemo i živimo i na taj način se i okupljamo. Svima nama je veliki ponos biti u reprezentaciji."

Novi igrači, ali Luka igra

"Želimo dati šansu nekim drugim igračima, da ih probamo. Svi ovdje su konkurenti i svi čekaju šansu. Rasporedit ćemo snage, s nama su i Modrić i Perišić i napravit ćemo sve da dobijemo utakmicu", kazao je Dalić, a Šutalo se nadovezao:

"Izbornik malo više zna od mene, nem znam koga bih izdvojio, ne želium pričati o pojedinmcima. Imaju dosta kvalitete sadašnji reprezentativci. Kao što je i Modrić rekao, čast mi je igrati za reprezentaciju. Svi smo motivirani i želimo dati najbolje od sebe."

"Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji i najodmorniji. Nema tu velike razlike, dat ćemo priliku napadačima koji nisu igrali. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage, želimo biti konkretni. Crna Gora je promijenila neke stvari u veznom redu, imaju puno mladih igrača. To je mlada reprezentacija koja se želi dokazati i to je najopasnije", rekao je Dalić pa za kraj potvrdio da će Luka Modrić igrati:

"Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni".

