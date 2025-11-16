Crnogorci se nadaju senzaciji protiv Vatrenih: 'Po tome su prepoznatljivi'

Hrvatska je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, kazao je izbornik crnogorske reprezentacije Mirko Vučinić uoči sutrašnjeg ogleda u Podgorici u posljednjem kolu L skupine kvalifikacija za SP 2026.

Utakmica neće imati većeg rezultatskog značaja, jer je Hrvatska već osigurala vizu za World Cup, dok je Crna Gora na četvrtom mjestu skupine. Međutim, obje strane žele zaključiti kvalifikacije u pozitivnom tonu.

"Hrvatska je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, a to je motiv više da se pokažemo u najboljem izdanju. Zašto ne i da pobijedimo," kazao je crnogorski izbornik na konferenciji za medije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vučinić je reprezentaciju Crne Gore preuzeo u rujnu nakon što je Robert Prosinečki dobio otkaz zbog serije loših rezultata.

"Moramo biti maksimalno koncentrirani, bit će teško jer znamo koju kvalitetu posjeduju. Poštujemo Hrvatsku, ali nećemo pokazati strah," poručio je bivši napadač Sutjeske, Leccea, Rome, Juventusa i Al Jazire.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

Vučinić se biranim riječima osvrnuo i na kapetana "Vatrenih" Luku Modrića.

"Luka je veliki šampion. Mentalno je jak, nije lako toliko godina ostati na vrhunskom nivou. Na vrhu se održava 20 godina i treba biti uzor svim nogometašima na svijetu."

Crna Gora je u petak na gostovanju porazila Gibraltara (2-1) upisavši prvu pobjedu od ožujka.

"Nakon te utakmice odmah smo se okrenuli prema Hrvatskoj. Svaka utakmica je različita i protiv Hrvatske nije realno očekivati da ćemo davati tempo utakmice. Bit će teško, ali na muci se poznaju junaci," poručio je Vučinić.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Na konferenciji je sudjelovao i Adam Marušić.

"Kad sam došao na okupljanje vidio sam sasvim drugu energiju, drugačije se radi s novim izbornikom. Dosta je i novih mladih igrač koji u budućnosti mogu biti nositelji igre. Imamo kvalitetne igrače koji su standardni u klubovima, zbog toga razmišljam pozitivno. Dobro se radi i trebamo tako nastaviti," kazao je branič Lazia.

Osvrnuo se na i na sutrašnjeg suparnika.

"Hrvatsku krasi zajedništvo, po tome su prepoznatljivi. Uz to, imaju 20 igrača koji su standardni u odličnim klubovima. Zato i godinama rade fantastične rezultate i u vrhu su svjetskog nogometa," poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlazak na Svjetsko prvenstvo i navijanje za Hrvatsku je putovanje života