Matjaž Kek otvorio dušu: 'Mislim da me potpuno razumijete, ne bježim od odgovornosti'

Slovenija je u subotu izgubila od Kosova u Ljubljani i ostgala bez šani za plasman na Svjetsko prventsvo, a izbornik Slovenije Matjaž Kek je poslije tog neuspjeha dao iskrenu izjavu i preuzeo odgovornost.

Slovenci su kvalifikacije prošli bez pobjede, uz tri remija, i sada postoji ozbiljna šansa da Kek bude smijenjen.

''Mislim da su to pitanja za kraj kvalifikacija, ali rekao sam već da točno znam kuda ide moja karijera, moj nogometni put. Previše sam prošao da ne bih bio spreman za ovakve trenutke. Jasno je da se u Sloveniji nekoliko puta desilo da si heroj godinu dana, a onda godinu i pol kasnije nemaš pojma i sve je protiv tebe. Ali tako je jednostavno u sportu, ne samo ovde", rekao je Kek i nastavio:

"Mislim da me potpuno razumijete, kao što i ja razumijem vas. Takva pitanja i takve debate su normalne, na kraju krajeva, bavimo se ovakvim poslom. Ali o ovome ću zaista pričati kada se kvalifikacije završe. Nisam baš poznat po tome što bježim od svoje odgovornosti."

''Uvjeren sam da u slovenskom nogometu ima dovoljno kvalitete da ćemo se svi ponovo zajedno radovati. Tko, gdje, na koji način, koje godine, neka vrijeme ide svojim tijekom. Ali ako se još jednom zadržim na utakmici potiv Kosova, nije bilo dovoljno, od prve sekunde nije bilo na nivou ugleda i imidža ove momčadi, koja je dugo građena, koja je građena u krvi, koja je krvarila, drhtala, a onda pokrenula zasluženu euforiju poslije 15 godina. Danas nije vrijedilo. Ali, kao što kažem, negde, u nekim trenucima nam se ovo ne događa prvi put. Dakle, odgovornost izbornika, odgovornost svih nas koji sve zajedno vodimo je ogromna. Pri tome moramo biti iskreni prema sebi'', zaključio je.

