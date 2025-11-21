Srbija u šoku i ogorčenju: Novakova nova odluka izazvala lavinu reakcija

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Novak Đoković, već mjesecima živi izvan Srbije, a njegova odluka da se s obitelji preseli u Atenu izazvala je žustre reakcije i rasprave u javnosti. I dok se u Srbiji mnogi pitaju kako je država dopustila odlazak sportskog simbola, u Grčkoj se Đoković već etablirao kao novi veliki investitor.

Njegov miran dolazak pretvorio se u priču koja je duboko odjeknula na Balkanu, osobito nakon što su grčki mediji objavili da se srpski tenisač uključio u izgradnju jednog od najambicioznijih sportskih projekata u zemlji.

Nakon što je početkom godine javno podržao prosvjede studenata u Beogradu i kritizirao aktualna politička zbivanja, Đoković se našao pod udarom pojedinih medija bliskih vlasti. Ta situacija, prema navodima srpskih izvora, bila je jedan od ključnih razloga njegova preseljenja u inozemstvo.

Obitelj Đoković izabrala je Atenu kao novi dom, gdje su se, prema pisanju lokalnih portala, brzo uklopili i pronašli mir koji im je nedostajao posljednjih godina.

Grčki novinari tvrde da je Đoković fasciniran životom u Ateni i da ondje vidi idealno mjesto za odgoj djece. Lokalni mediji prenose da se sam Đoković uključio u realizaciju velikog sportskog centra koji će se graditi na području Ellinikona, jedne od najvećih urbanih investicija u modernoj povijesti Grčke.

Projekt vrijedan više od 20 milijuna eura uključivat će više od 20 teniskih terena, padel zonu, košarkaške i nogometne terene, sportske akademije, sve u svemu modernu infrastrukturu za razvoj mladih sportaša

Na društvenim mrežama u Srbiji ne prestaju reakcije. Mnogi smatraju da je državni režim predvođen Aleksandrom Vučićem dopustila odlazak jednog od svojih najvećih sportskih brendova.

Pojedini komentari preneseni na društvenim mrežama glase:

“Je li moguće da smo otjerali takvog čovjeka?”

“Grci ga dočekuju raširenih ruku, a mi ga vrijeđamo.”

Činjenica je da je Đoković već mjesecima u kontaktu s grčkim državnim vrhom, koji mu je kako pišu lokalni portali predstavio sve mogućnosti ulaganja i ubrzao administrativnu proceduru.

Planirani sportski kompleks postat će jedan od najvećih na području južne Europe, a Đokovićev angažman dodatno je podigao njegov značaj. Grčki mediji navode da bi centar mogao postati baza za međunarodne kampove i turnire, kao i novo središte za razvoj tenisa u regiji.

