Dinamo u karanteni, trener šuti: Evo što se događa na Maksimiru uoči Varaždina

Nakon uvjerljive pobjede 7:0 protiv Karlovca u Kupu, Dinamov trener Mario Kovačević ponovno je izbjegao obraćanje medijima. Nije dao izjave, nije održao press konferenciju, a ista se praksa nastavila i uoči sutrašnjeg ogleda 14. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina.

Umjesto Kovačevića, Dinamo je pred novinare poslao pomoćnika Sandra Bloudeka. Na početku službenog videa može se čuti klupski djelatnik koji objašnjava da je “u klubu dogovoreno da će Bloudek odraditi najavu kako se ne bi dodatno opterećivali prvi trener i momčad”.

Momčad je uoči utakmice otišla u karantenu, a pripreme su, kako kažu iz kluba, maksimalno ozbiljne.

“Fokusirani smo na nastavak prvenstva i sve ono što slijedi. Znamo u kakvoj smo situaciji i zato nam je visoka pobjeda u Karlovcu puno značila,” rekao je Bloudek.

Dodao je da su u Kupu dobili korisne odgovore o igračima s manjom minutažom te da je atmosfera unutar momčadi osjetno bolja.

“Varaždin je kvalitetan i dobro vođen, što pokazuje i njihov plasman. Očekuje nas zahtjevna utakmica.”

Što se kadra tiče, Dinamo ima dva problema: Mudražija i dalje otpada zbog ozljede kvadricepsa, dok je Bennacer upitan jer je s reprezentacije stigao s bolovima. Ako ne bude potpuno spreman, neće igrati.

