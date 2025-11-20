Okrećemo se HNL strastima: Evo tko će suditi izrazito važni Jadranski derbi

Nakon što smo i službeno otpratili reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, okrećemo se HNL-u.

Određeni su suci za nadolazeće 14. kolo u kojem nas čeka i Jadranski derbi. Utakmicu Rijeke i Hajduka će na Rujevici u subotu od 18 sati voditi Mateo Erceg. Pomoćnici će mu biti Goran Pataki i Kristijan Novosel dok će VAR sudac biti Ivan Matić, a AVAR Ante Čuljak.

Kolo počinje već u petak kada u Koprivnici na Apašu od 18 sati igraju Slaven Belupo i Vukovar. Tu će glavni sudac biti Igor Pajač uz pomoćnike Bojana Zobenicu i Vedrana Đuraka, VAR-a Ivana Vučkovića i AVAR-a Luku Pušića. U subotu, prije Jadranskog derbija, od 15 sati na Maksimiru igraju Dinamo i Varaždin. Tu će utakmicu suditi Patrik Pavlešić, njemu će pomoćnici biti Luka Kurtović i Željko Bučar. VAR je Ivan Bebek, a AVAR Ivan Starčević.

U nedjelju su na rasporedu zadnja dva susreta. Onaj u 16 sati između Osijeka i Lokomotive sudit će Ivan Vukančić, pomoćnici će biti Alen Jakšić i Vice Vidović. Mario Zebec i Ivan Starčević bit će VAR i AVAR. Kolo će utakmicom od 18:15 sati zatvoriti Gorica i Lokomotiva, uz glavnog suca Antu Čulinu, pomoćnike Darija Kolarevića i Brunu Premužaja te VAR suca Frana Jovića i AVAR-a Antu Marića.