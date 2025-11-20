Varaždin stiže na Maksimir: 'To moramo iskoristiti, nismo momčad na kojoj bi se mogli vaditi'

Varaždin u 14. kolu SHNL-a u subotu gostuje kod Dinama, iza kojeg je rezultatska kriza, ali i koji je ranije tijekom tjedna s uvjerljivih 7:0 pobijedio Karlovac u Kupu.

Gostovanje Varaždina na Maksimiru najavio je njihov trener Nikola Šafarić, koji se za početak osvrnuo na prvu utakmicu s Dinamom, koja je završena 2:2.

'Kriza? Oni zabili sedam golova'

"Tada je Dinamo stigao u idili, u četiri utakmice je upisao četiri pobjede. Iako se isticalo da imaju slabije točke, drugi ih nisu kažnjavali. Mi smo vjerovali u sebe i nakon što su nas pregazili prvi dio, iskoristili smo svoje šanse i okrenuli. I u subotu ćemo imati svoje šanse. Naravno da očekujem da će Dinamo preuzeti inicijativu, no i mi ćemo imati trenutke kada će dominacija biti na našoj strani. To moramo iskoristiti", rekao je pa govorio o krizi u kpojoj se nalazio Dinamo:

"Svi pričaju o krizi, a oni su zabili sedam golova u Kupu Karlovcu. To im je puno značilo za samopouzdanje. Svaki rezultat treba respektirati, bez obzira protiv koga on bio. Veliki im je to poticaj za dalje, ali mi baš nismo momčad na kojoj bi se mogli vaditi."

"Stanka nam je dobrodošla. Dobro smo se odmorili i radili. Važno je da u Zagrebu imamo dobar gard, da se ne preplašimo. Oni će htjeti pokazati da su favoriti, a znamo na koji se način možemo braniti i napadati", zaključio je Šafarić.

