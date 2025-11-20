Kovačević uvodi stroži režim, povukao je potez koji je malo tko očekivao

Nogometaši Dinama izborili su u srijedu plasman u četvrtfinale hrvatskog Kupa nakon što su na karlovačkom stadionu Branko Čavlović-Čavlek pobijedili Karlovac 1919 sa 7-0, a nakon te uvjeljive pobjede trener Plavih Mario Kovačević povukao je neočekivan potez.

Germanijak piše da je Kovačević nakon utakmice u Karlovcu iznenadio nogometaše time što ih je odveo u karantenu i prespavali su u klupskom hotelu. U karanteni su bili i prije utakmice, u utorak navečer.

Dinamovci će biti u karanteni i prije utakmice s Varaždinom u HNL-u, tako da će opet u hotelu prespavati s petka na subotu.

Kovačević je očito, nakon slabijih rezultata, odlučio uvesti stroži režim u svlačionicu.

"Pretvara se Mario Kovačević u Atilu, očito vidjevši da drugačije ne ide. Pa, neka se nešto promijenilo nakon one 'anarhije' u proteklom razdoblju. A što će to sve donijeti, koje će još poteze povući, znatiželja nakon Karlovca dodatno raste. Varaždin će biti pravi test svih tih promjena... ", zaključuje Germanijak.

