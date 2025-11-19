Paminjo u svom stilu: 'Dinamo u krizi? Pa mi nismo pobijedili tri godišnja doba'

Dinamo je na gostovanju kod drugoligaša Karlovca slavio 7:0 i prošao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad Igora Pamića nedorasla je Dinamu, ali to nije maknulo osmijeh s lica Igora Pamića koji je u svom stilu, nasmijan stao pred novinare.

"Odlično, fantastično!", sarkastično je počeo Div iz Žminja. "Nije ugodno, nikako. Malo je lakše kad znaš da je od Dinama, gladnog Dinama. Upozoravao sam prije utakmice debelo da znam razliku i svi su pričali o krizi Dinama, a nitko nije pričao o našoj krizi. Pa mi nismo pobijedili nikoga u zadnja tri godišnja doba, a drugi smo na tablici.", kazao je Pamić pa nastavio.

"Jednostavno, nasjeli smo. Ne ljutim se na igrače, nema šanse. Žao mi je zbog publike, na kraju krajeva, valjda smo ih mi natjerali da dođu. U prvenstvu guramo ne dobro, nego fantastično, a u kupu smo dosta daleko došli. Idemo dalje. A broj sedam nisam volio nikad od malih nogu", zaključio je uz osmijeh Pamić.

Trener Dinama, Mario Kovačević nije htio dati izjavu. Kratko nas je pozdravio i poručio da se vidimo u subotu.

