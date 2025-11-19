Druga pobjeda u 24 sata za neočekivanog Dinamovog heroja: 'Bit ću i golman ako treba'

Dinamo je s lakih 7:0 prošetao Karlovcem do četvrtfinala Hrvatskog kupa. Robert Mudražija trebao je biti u početnoj postavi, ali se ozlijedio na zagrijavanju. Umjesto njega u sastav je ušao Fran Topić, koji je još jučer s U21 reprezentacijom igrao u Mađarskoj.

Fran je odigrao sjajnu utakmicu, zabio je i gol i tako upisao dvije važne pobjede unutar 24 sata. "Od početka smo se dogovorili da idemo hrabro naprijed i da što prije zabijemo gol. Na kraju je bilo tako kao što smo se dogovorili. Da, sinoć sam igrao utakmicu protiv Mađarske, pobijedili smo 2:0 i odmah poslije toga smo išli za Zagreb. Ranije sam zvao šefa da pitam hoću li biti u kadru i dogovorili smo se da dođem. Na nesreću Mudražije koji se ozlijedio, upao sam u zadnji čas i iskoristio tu priliku", rekao je Topić okupljenim novinarima nakon utakmice. Fran je u četiri ujutro stigao u Zagreb i rekao da će sigurno zabiti ako bude igrao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vjerujem u sebe i svoju kvalitetu i u ono što radim i kako treniram. Čekam svoju priliku", rekao je Fran kojeg smo vidjeli i na desnom boku u jednom trenutku. "Nije mi to prirodna pozicija, ali igrat ću sve što se traži od mene, makar bio i golman".

"Dolazi nam jedan jak protivnik koji igra moderan nogomet, ali mi smo Dinamo i idemo svaku utakmicu na pobjedu, pogotovo na Maksimiru. Idemo po tri boda", najavio je Topić Varaždin koji je upitan je li ovo jedinstven slučaj da igrač zaigra u dvije utakmice unutar 24 sata i upiše dvije pobjede.

"Iskreno, ne znam, ali mislim da ih ima. Sigurno nisam jedini, ali drago mi je da sam upisao dvije pobjede u manje od 24 sata", zaključio je Topić.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari