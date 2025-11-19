Navijači oduševljeni 'povratkom' Dinama: 'Manje ovih zabušanata i odmah se osjeća duh momčadi'

Dinamo je na gostovanju kod drugoligaša Karlovca slavio 7:0 i prošao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa.

Nakon niza loših rezltata Plavi su iskupljenje shvatili itekako ozbiljno, a reakcija navijača na društvenim mrežama su velikom većinom pozitivne.

"Manje ovih zabušanata i zvijezdica (Bennacer npr) a više domaćih klinaca. Lakše bi podnio poraz zbog neiskustva nego neke nikakve pobjede s onima koji mislima nisu ovdje i igraju preko one stvari", "Osjeća se onaj duh momčadi, osjeća se Dinamo kao cjelina. Bravo, sad gazi sve", "Vidi vidi", "Trening.", "Samo tako dalje. Bacanje na glavu za svaku loptu", "Karlovac je preslab da vidimo neki napredak. Varaždin će biti pravi pokazatelj da li ima napretka u igri Dinama", "Totalno drugi Dinamo, Stojke igrač tekme... mali Varela i Topić iskoristili tekmu da se dokažu... Villar, Vidović i Kule nonšalantni... idemo dalje, subota će biti pravi pokazatelj jel' sezona opet okrenula u pravi smjer", "Bravo Zvone, samo se ti spuštaj u svlačionicu pa kome milo a kome nije. Nema opuštanja i nema labavo", "Pobjeda za dizanje samopouzdanja. Pobjedite vi u subotu i vratite nas na prvo mjesto do kraja polusezone. S Vidovićem bi trebao netko porazgovarati jer će završiti kao Ćorić, Halilović, Murić i slični", samo su neki od brojnih komentara.

Plavi u subotu nastavljaju i s HNL-om. Na Maksimir stiže Varaždin, a zatim u8 četvrtak slijedi gostovanje kod Lillea u sklopu šetog kola Europske lige.