GOOOL!!! Dinamo vodi kod drugoligaša u Kupu: Stojković zabio lijep gol glavom

Hrvatski kup, osmina finala 0 Karlovac : 1 Dinamo

KARLOVAC: Mišević - Ereiz, Buneta, Šimunić, Brekalo - Braun, Šalić, Šop - Simčić, Žuljević, Budimir

DINAMO: Filipović - Lisica, Dominguez, Galešić, Goda - Zajc, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Varela

Dinamo na gostovanju kod drugoligaša Karlovca igra osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa.

16' - Stojković je pao nakon jednog duela, ali je lopta došla do Zajca pa je sudac pustio prednost. Opalio je Slovenac snažno iz daljine, ali lijepo je to skinuo Mišević. Odlična parada bivšeg golmana Šibenika.

Gol Stojkovića

12' - GOOOL!!! Dinamo vodi! Stojković je strijelac. Zajc je ubacio iz kornera s lijeve strane, a Mišević je prvi udarac glavom Belje obranio. No, nakon novog ubačaja Topića s desne strane Stojković je skočio kod bijele točke i glavom zabio za vodstvo Dinama.

9' - Lijepa dubinska lopta Stojkovića za Topića, ali ništa od pravog udarca.

8' - Lijepo su gosti kombinirali po desnoj strani, ali je ubačaj prema sredini presjekao Šalić.

2' - Galešić je ostao potpuno sam na 25 metara i opalio po golu, ali slab je to udarac bio. Oklijevao je Galešić, kao da nije vjerovao da je ostao tako sam i da nitko ne izlazi na njega.

1' - Počelo je, sudi Ante Terzić.

- Robert Mudražija ozlijedio se na zagrijavanju te neće igrati. Umjesto njega u sastav ulazi Fran Topić, koji je još jučer s U21 reprezentacijom igrao u Mađarskoj. Istina, ušao je tek u 76. minuti, ali svejedno nije lagan tempo.

- Prije početka, podsjetimo kako na ovoj utakmici nema VAR-a.

- Stigli su i sastavi! Na golu je Filipović, a od prve minute zaigrat će Mudražija.

Trener Dinama Mario Kovačević preživio je poraz od Istre, a dodatni vjetar u leđa dao mu je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji vjeruje kako je upravo on trener koji može podići ovu momčad. Pauza je iskorištena i za dodatno uigravanje, ali još važnije, za ozbiljne razgovore i krizne sastanke s igračima, među kojima su neki u ozbiljnom padu forme, a neki na “tankom ledu”.

Plavi su, dakle, u rezultatskoj krizi. Tri poraza u posljednje četiri utakmice, a Karlovac drži drugo mjesto u drugom razredu našeg nogometa, koje briljantno i najozbiljnije, ima naziv Prva nogometna liga. Momčad Igora Pamića izvrsno je krenula u sezonu i neko vrijeme bila na prvom mjestu. No rezultati su im lošiji u posljednje vrijeme pa ih je na tablici prestigao Rudeš.

Dinamo ima poduži popis ozlijeđenih igrača na kojem su: Monsef Bakrar, Moreno Živković, Moris Valinčić, Raul Torrente, Matteo Perez Vinlof, Ronael Pierre-Gabriel, Scott McKenna, Ismael Bennacer.