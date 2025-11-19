Sve je spremno za nogometnu feštu u Karlovcu: 'Vijesti su vam najbolje, danas ipak za Dinamo'

Sunce je već zalazilo iza Grada na četiri rijeke kada su pristigli prvi gledatelji oko stadiona Branko Čavlović - Čavlek kako bi svjedočili nogometnoj fešti u Karlovcu - susretu osmine finala Hrvatskog kupa između domaćeg Karlovca i zagrebačkog Dinama.

Prevladavale su, očekivano, registracijske oznake Karlovca i Zagreba, a oko blagajni i klupskog kafića skupljali su se gledatelji s obilježjima Karlovca, Dinama i Bad Blue Boysa.

'Ipak Dinamo'

Na tribinu su prvo ušli pripadnici starije generacije sa svojim sjedalicama. S jednim starijim gospodinom smo popričali nekoliko trenutaka. "Vi ste s RTL-a, jedino njih gledam na televiziji, filmovi nisu nešto, ali vijesti su odlične", kazao nam je gospodin od kojih 60 godina s blagim zadahom vina, ipak se trebalo nekako ugrijati na hladna 4 stupnja.

"Ne dolazim na svaku utakmicu, ali na veće i važnije da, ova se ne smije propustiti", govori nam sugovornik, a na pitanje koga simpatizira na današnjoj utakmici nakon nekoliko sekundi odgovara "Ipak Dinamo, ja sam dinamovac od 1967. Ta ljubav je ipak veće od ove lokalne prema Karlovcu, tu sam iz Ozlja pa idem i na utakmice Zrinjskog iz Ozlja", govori nam stariji nogometni zaljubljenik.

Foto: Net.hr

Kad su igrači izašli na zagrijavanje 45 minuta prije početka utakmice, istočna tribina karlovačkog stadiona već je bila solidno ispunjena, a počela se puniti i zapadna. Očekuje se i veliki broj Bad Blue Boysa.

