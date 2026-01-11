Nataša Bekvalac otkrila bi li radije 4. brak ili vezu na jednu večer: Sama je sedam i pol godina

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (45), koja iza sebe ima tri braka, jasno ističe da je s formalnim vezama završila i da je već sedam i pol godina sama.

U intervjuu za Kurir otkrila je svoja razmišljanja o ljubavi, partnerima i životu nakon razvoda.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Privlače je mlađi muškarci

Na pitanje što bi radije izabrala – novac ili ljubav – Nataša je bez dvojbe odgovorila da ljubav dolazi prva: "Jedno isključuje drugo. Ljubav. Kad ima ljudi, bit će i novca." Kada je riječ o izgledu i stilu partnera, pjevačica naglašava da voli prirodno i krupnije muškarce, dok silikone ne smatra važnima, a za sreću u odnosu smatra da je važnija od tjelesne građe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najjasnija je bila kada je govorila o vezama i brakovima. Na pitanje bi li pristala na četvrti brak ili kratku avanturu, bez oklijevanja je izjavila: "Veza za jednu večer." Dodala je i da je sklonija mlađim muškarcima: "Kad god se zagledam u nekog ili me netko zainteresira, mlađi je od mene."

Nataša je nedavno iskreno pričala o svojim brakovima i odnosu kćeri s bivšim suprugom i bivšim srpskim rukometašem Ljubom Jovanovićem (43).

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Kada ju je voditelj pitao kako se njezina kćer Hana (18) osjećala dok je živjela s Ljubom, a kasnije i s Lukom, u istom domu, rekla je: "Moja kći je Ljubu obožavala i dan-danas imaju svoj odnos s kojim ja nemam nikakve veze." O Jovanoviću je dodala da joj je bio kao neka vrsta muškog uzora. "Ja stvarno imam neke čudne životne priče", navela je pjevačica.

Kada su je pitali je li ikada htjela dijete s Jovanovićem, priznala je iskreno: "Željela sam, da, ali se jednostavno nije dogodilo. Život nam je dao neki drugi put i to je to."

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze