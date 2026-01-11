Upoznajte Mateu, Rubinu i Smiljanu: Kandidatkinje će se boriti za 'Gospodina Savršenog'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi nova lica, a među kandidatkinjama su Matea iz Zagreba, Smiljana iz Beograda i Rubina iz Sarajeva. Gledatelji će uživati u prizorima sunčane Krete gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče.

Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar - dvojica muškaraca koje povezuje hrabrost da budu svoji, a razlikuju ih putevi kojima su do toga došli. Djevojke imaju istu misiju, osvojiti Gospodina Savršenog, a vrijeme će pokazati koja će u tome i uspjeti.

Foto: Rtl

Matea (25), Zagreb

Matei je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom.

Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno.

Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti.

Foto: Rtl

Smiljana (31), Beograd

Smiljana je odrasla u obitelji koja se često selila i sama za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju.

Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se nikad nije morala boriti za muškarca. Kad se zaljubi, priznaje da može biti prilično intenzivna. Idealni muškarac ima snažnu prisutnost, čini da se osjeća sigurno i ima velike ambicije. Voli kada muškarac zna kako se odjenuti i ne nosi samo sportsku odjeću.

U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna - najvažnije je da je pozitivan i pun energije. Kaže da je njezina najveća mana temperament - često plane prije nego što promisli, a prijatelji su obično ti koji je smire. Cijeni muškarce koji će moći pratiti njezinu energiju i kaže da u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.

Foto: Rtl

Rubina (24), Sarajevo

Rubina ima 24 godine i dolazi iz Sarajeva i za sebe samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna djevojka.

Čvrsto vjeruje u samoljublje, redovite treninge i da sve počinje dobrim vibracijama. Njezin je san postati uspješna žena u svakom smislu te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju.

U ljubavi je iznimno odana. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže i često ulaže više od muškarca nasuprot sebe. Priznaje da, kad se otvori, govori bez prestanka - uvijek s humorom, toplinom i željom da ljude učini sretnima.

Željela bi upoznati partnera koji je iskren, odan i sposoban za zrelu emotivnu vezu. Privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i poštuju druge, a sve to nada se pronaći u Gospodinu Savršenom.

Dvojica muškaraca različitih energija, ali istog cilja - pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'