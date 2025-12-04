FREEMAIL
TETOVAŽE SU NJEZINA TERAPIJA /

Na svoj izgled potrošila je čitavo bogatstvo: Obitelj je dovela do ludila, ali ne želi stati

Na svoj izgled potrošila je čitavo bogatstvo: Obitelj je dovela do ludila, ali ne želi stati
Foto: Profimedia
Lucy Krasota, 20-godišnja Njemica, postala je hodajuće umjetničko djelo i primjer odlučnosti da živi po vlastitim pravilima. S više od 50 tetovaža, devet piercinga, rascijepljenim jezikom i silikonskim grudima, njezina transformacija nije samo estetska, već i duboko osobna. U svoj izgled do sada je uložila više od 40.000 eura, unatoč negodovanju obitelji i neprestanim pogledima znatiželjnika na ulici. No, kako sama kaže, ništa od toga je ne može pokolebati jer je u tjelesnim modifikacijama pronašla najbolju terapiju.
4.12.2025.
11:47
Lorena Motik
Profimedia
TetovažeIzgledModifikaciježena
