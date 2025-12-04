Snijeg zameo autocestu A1: HAK izdao upozorenje vozačima

HAK javlja da su zabrane na pojednim dionicama cesta zbog jakog vjetra u priobalju, a zbog snijega u Lici. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. "Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme te poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova", piše HAK.

Zbog zimskih uvjeta na dionici Gospić-Karlobag zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozilima bez zimske opreme.

Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, prognoza je DHMZ-a za petak. Mjestimice malo kiše, u Dalmaciji je moguć i poneki pljusak. U prvom dijelu dana na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na istoku i istočni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura i istočni vjetar, na jugu jugo. Od sredine dana sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu od 11 do 16 °C.