POSKOK otvara istragu o tragediji koja je zavila BiH u crno: 'Ovo je apsolutni prioritet'

Posebni odjel za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije pri Tužiteljstvu Federacije BiH (POSKOK) preuzeo je istragu o tragediji iz listopada 2024. kada je u razornim poplavama poginulo 19 osoba, a odgovornost za njihovu smrt još nije utvrđena, potvrđeno je u petak iz sjedišta tužiteljstva u Sarajevu.

U priopćenju su naveli kako će ova istraga biti njihov "apsolutni prioritet".

U listopadu 2024. obilna je kiša prouzročila bujice koje su pokrenule ogromnu masu kamenja iz kamenoloma kod mjesta Donja Jablanica. Pokrenute naslage kamenja, zemlje i otpada zatrpale su kuće u tom naselju pri čemu je smrtno stradalo 19 njegovih stanovnika. Uz to je teško oštećena magistralna cesta koja povezuje Sarajevo i Mostar kao i željeznička pruga između ta dva grada.

Nakon tragedije utvrđeno je kako je kamenolom iz kojega se sručila bujica na kuće u Donjoj Jablanici djelovao bez potrebnih dopuštenja, a posljednji inspekcijski nadzor po prijavama mještana proveden je još 2021. godine. Inspektori iz Hercegovačko-neretvanske županije tada nisu mogli utvrditi da kamenolom radi no, prema tvrdnjama stanovnika, vađenje kamena je nastavljeno i trajalo je sve do tragedije u listopadu.

Županijsko tužiteljstvo nakon tragedije iz 2024. otvorilo je istragu no ona do sada nije dala nikakve rezultate pa je cijeli slučaj sada preuzeo POSKOK. Ta je odluka uslijedila nakon pojačanog pritiska javnosti potaknutog prometnom nesrećom u Sarajevu 12. veljače kada je pri iskliznuću tramvaja poginuo 23-godišnjak a teško ozlijeđena 17-godišnja djevojka.

Na prosvjednim okupljanjima koja su uslijedila sudionici su podsjetili da do danas nitko nije odgovarao za smrt 19 ljudi u Donjoj Jablanici, ali ni za smrt 17 korisnika doma umirovljenika u Tuzli koji su poginuli u požaru 4. studenog 2025.

