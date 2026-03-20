Dok Trump saveznike naziva kukavicama, gubi na domaćem terenu: Samo 7 posto ga podržava

SAM PROTIV SVIH /

NATO je tigar od papira, saveznici su kukavice - američki predsjednik Donald Trump opet vrijeđa partnerske zemlje. Razočaran je jer su odbile poslati ratne brodove u Hormuški zaljev kako bi štitile tankere s naftom. Visoke cijene energenata, napadi zaraćenih strana i civilne žrtve obilježili su treći tjedan rata na Bliskom istoku.

U 3 tjedna rata ubijeno je najmanje 200 djece u Iranu, tvrde iz Crvenog polumjeseca. Izraelsko - američki napadi se nastavljaju dok se obilježava Novruz, perzijska nova godina, na prvi dan proljeća. Nakon međusobnih napada na energetsku infrastrukturu - i danas napadi u Emiratima, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu.

Već visoke cijene energenata uslijed zatvaranja Hormuškog tjesnaca dodatno su porasle nakon izraelskih udara na Južni Pars. To će se odraziti i na Amerikance, čime se povećava pritisak na Trumpa na domaćem terenu. Pitanje je i hoće li Trump imati podršku za nastavak? Prema anketi Reutersa i Ipsosa - oko 65 posto Amerikanaca vjeruje da će Trump narediti slanje vojske na iransko tlo, no samo 7 posto podržava tu ideju. Više u prilogu...