Stiže prvi veliki test za Hrvatsku: Već se zna što će biti s cijenama

Velika hotelska kuća iz Vodica s 400 soba, koja u srpnju i kolovozu ima prosječno tisuću gostiju dnevno, odjeke ratne krize još ne osjeća. Neprestano ulažu u kvalitetu i sadržaje, pa im se gosti vraćaju. "I vrijeme Uskrsa, a i glavna sezona nam se puni bolje nego prošle godine", zadovoljan je direktor hotela iz Vodica Darko Bastić.

"Špicu sezone čini obiteljski turizam. Istina je da se bilježi jedan mali pad bookinga s tržišta Njemačke, ali generalno naši gosti su standardno gosti iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Slovačke i takva struktura je i ove godine", dodaje. U privatnom smještaju oko 10 tisuća kreveta. U Vodicama iznajmljivači kažu da imaju stabilan booking makar što se tiče Uskrsa. Mahom su to njihovi stari gosti koji dolaze s područja Srednje i Zapadne Europe.

"Mislim da neće doći do nekog velikog snižavanja cijena. Cijene se ni prošle godine nisu puno mijenjale u odnosu na prethodna razdoblja. Bio je jedan određeni skok, ali cijene i tako formira tržište ponude i potražnje, pa ćemo se prema tome i prilagođavati", smatra Anita Franin Pečarica, direktorica TZ Grada Vodica.

Kako konkurirati europskim zemljama?

Za konkuriranje zapadnoeuropskim zemljama poput Italije, Francuske i Španjolske, koje će smanjeni dolazak turista s Dalekog istoka pokušati kompenzirati povoljnijim aranžmanima i privlačenjem turista iz ostatka Europe, trebat ćemo i mi prilagoditi ponudu, čulo se na Danima Udruge hrvatskih putničkih agencija.

"Tako da podignemo kvalitetu svoje usluge, bilo da je to ulaganjem u ljude, u imovinu, bilo da je to ulaganjem u nekakav dodatni sadržaj, bilo da su to nekakve dodatne gratis usluge koje nudimo gostima. Dakle, recimo da na smještajnu uslugu nadodamo nekakav izlet ili nekakav dodatni oblik ponude koji će gostu ostaviti dojam da vam je stalo do njega", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ).

Čelni čovjek Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain rekao je: "Ono što je bitno da naš privatni sektor sad ne pomisli da zbog zatvaranja Bliskog Istoka može podizati cijene. Moramo ostati u okvirima koje smo postavili, dati kvalitetu, vrijednost za novac i sigurno ćemo postići uspjeh koji zaslužujemo".

Nije samo hrvatski problem

A to neće biti lako postići s obzirom na rast cijena energenata.

"Isti problem rasta cijena imaju svi, nemamo samo mi, nije to samo hrvatski problem, a krenuli smo prošle godine s višim vanpansionskim cijenama, cijenama u trgovačkim lancima. Kako ćemo, a mislim da imamo prostora, da se tu prilagodimo, to će pokazati vrijeme", zaključuje prvi čovjek vodeće hrvatske destinacijske management kompanije, ujedno i predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

U turističkom sektoru su suglasni – rezervacije u posljednji trenutak obilježit će ovu sezonu, a Uskrs će biti prvi veliki test.