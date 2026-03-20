Među 800 novih ročnika prisegnule i 82 žene! Matija: 'Iskreno, očekivala sam da će biti teže'

Dalić otkrio kakva je situacija s Gvardiolom: 'Idemo u Manchester'
Svečani dan u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju, gdje je prisegnulo 800 novih ročnika.
Nakon što su odradili dva tjedna prilagodbe i uvođenja u vojno okružje, 82 žene i 718 muškaraca svečano je prisegnulo na izvršavanje vojnih obveza i služenje domovini. Najviše ih je raspoređeno u Požegi, oko 400, dok ih je u Kninu i Slunju po 200.
Više od polovice ročnika su se na temeljno vojno osposobljavanje odazvali dragovoljno, a ne zato što moraju. Nastavak obuke traje idućih 6 tjedana.