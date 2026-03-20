PITANJE KOJE BRINE HRVATSKU /

Dalić otkrio kakva je situacija s Gvardiolom: 'Idemo u Manchester'

Zlatko Dalić otkrio je kakva je situcija s Joškom Gvardiolom, ključnim obrambenim igračem hrvatske reprezentacije, koji se oporavlja od teške ozljede i operacije.

"Nakon ove turneje idemo u Manchester razgovarati s trenerom da provjerimo situaciju. Joško nam je vrlo bitan, tu nema dileme i ta pozicija, njegova energija i moć... On će biti "knap", ali ćemo otići u Manchester i pokušati dobiti odgovore od trenera kakav je plan. Ne možemo na to utjecati i ne želimo. Vjerujem da će biti u redu, u kakvom god stanju da dođe će nam biti bitan. Ako ništa ne odigra u klubu do Svjetskog prventva, imat ćemo dvije prijateljske utakmice da ga pripremimo. Nadam se i vjerujem da će biti u redu", poručio je Dalić.

20.3.2026.
13:00
M.G.
ManchesterJoško GvardiolZlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
