Nećete vjerovati tko testira Argentinu za Svjetsko prvenstvo: Neki ih ne bi znali naći ni na mapi

Argentinska nogometna reprezentacija će ovaj mjesec odigrati pripremne prijateljske utakmice za Svjetsko prvenstvo s Mauritanijom i Zambijom, priopćio je u petak južnoamerički nogometni savez (AFA).

Argentina je trebala igrati protiv Španjolske u "Finalissimi" u Katru, ali utakmica je otkazana zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Argentinska reprezentacija će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije dok se momčad oprašta od navijača prije nego što krene braniti svoj naslov Svjetskog prvenstva", priopćila je AFA.

U zasebnoj izjavi AFA je dodala da će se Argentina "suočiti sa Zambijom u svojoj drugoj prijateljskoj utakmici". Utakmice će se igrati na stadionu La Bombonera Boca Juniors 27., odnosno 31. ožujka.

Mauritanija je trebala igrati protiv Palestine u Maroku, ali i ta je utakmica otkazana zbog sukoba. To će biti treća utakmica Argentine zaredom protiv afričke momčadi, nakon pobjede od 2-0 u Angoli u studenom. Argentina je planirala prijateljsku utakmicu protiv Gvatemale 31. ožujka, ali ta je utakmica otkazana nakon što nije dobila odobrenje FIFA-e jer je Gvatemala već trebala igrati s Alžirom u Italiji. Argentina započinje obranu naslova na Svjetskom prvenstvu 16. lipnja protiv Alžira, a onda je u skupini J čekaju ogledi s Austrijom i Jordanom.

