FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREME /

Nećete vjerovati tko testira Argentinu za Svjetsko prvenstvo: Neki ih ne bi znali naći ni na mapi

×
Foto: Facundo Morales/Alamy/Profimedia

To će biti treća utakmica Argentine zaredom protiv afričke momčadi, nakon pobjede od 2-0 u Angoli u studenom

21.3.2026.
9:05
Hina
Facundo Morales/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Argentinska nogometna reprezentacija će ovaj mjesec odigrati pripremne prijateljske utakmice za Svjetsko prvenstvo s Mauritanijom i Zambijom, priopćio je u petak južnoamerički nogometni savez (AFA). 

Argentina je trebala igrati protiv Španjolske u "Finalissimi" u Katru, ali utakmica je otkazana zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Argentinska reprezentacija će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije dok se momčad oprašta od navijača prije nego što krene braniti svoj naslov Svjetskog prvenstva", priopćila je AFA. 

U zasebnoj izjavi AFA je dodala da će se Argentina "suočiti sa Zambijom u svojoj drugoj prijateljskoj utakmici". Utakmice će se igrati na stadionu La Bombonera Boca Juniors 27., odnosno 31. ožujka. 

Mauritanija je trebala igrati protiv Palestine u Maroku, ali i ta je utakmica otkazana zbog sukoba. To će biti treća utakmica Argentine zaredom protiv afričke momčadi, nakon pobjede od 2-0 u Angoli u studenom. Argentina je planirala prijateljsku utakmicu protiv Gvatemale 31. ožujka, ali ta je utakmica otkazana nakon što nije dobila odobrenje FIFA-e jer je Gvatemala već trebala igrati s Alžirom u Italiji. Argentina započinje obranu naslova na Svjetskom prvenstvu 16. lipnja protiv Alžira, a onda je u skupini J čekaju ogledi s Austrijom i Jordanom.

Argentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
