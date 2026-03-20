Digitalni otpad postaje sve veći problem: Učenici iz Opatije naučili kako ga smanjiti

SVAKA PORUKA IMA CIJENU /

Jeste li danas iznijeli smeće iz svojih domova? Vjerujem da jeste, jer to je normalno, a tako bi trebalo postati normalno i očistiti svoj digitalni otpad. Najveći zagađivač krije se u našim računalima i mobitelima te utječe na okoliš u nezamislivim razmjerima.

Učenica Lara Đukić iz Ugostiteljske škole Opatija nastoji ne ostavljati otpad, ni fizički ni digitalni, pa je na predavanju Udruge Žmergo učila o problemu digitalnog zagađenja. Istaknuto je da korištenje umjetne inteligencije troši značajne količine pitke vode, zbog čega Lara izbjegava takve alate i radije koristi knjige i druge izvore.

Jednostavni upiti, pa čak i slanje zahvalnica, imaju svoj ekološki trag kroz potrošnju vode i emisiju CO2. Učenici su osvijestili problem pa su, primjerice, odustajali od slanja nepotrebnih poruka kako bi smanjili zagađenje. Brisanjem suvišnih aplikacija i sadržaja, devetero učenika uspjelo je smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za oko šest kilograma godišnje. Više pogledajte u prilogu