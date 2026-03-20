Bivši policajac koji je optužen da je ubio svoju djevojku šokirao izjavom: 'Kriv sam, ali...'

U istoj sudnici ponovno optuženi za ubojstvo i roditelji ubijene Mihaele Berak. Bivši policajac s lisicama na nogama i rukama slušao je optužnicu koja ga tereti za ubojstvo djevojke.

"Da je dana 20. rujna 2023. oko 22 sata u Osijeku u nakani da liši života oštećenu Mihaelu Berak, iz službenog pištolja marke HS model HS kalibar 9 milimetara luger ispalio hitac u glavu Mihaele Berak", kaže tužiteljica Jasmina Bošnjak.

Nakon pročitane optužnice Marko Smažil se izjasnio o krivnji. "Smatram se krivim, ali ne za navedeno kazneno djelo za koje me se tereti, poričem namjeru jer namjere nije bilo", kaže optuženi Marko Smažil.

Ponovno mu se sudi nakon što je Visoki kazneni sud poništio prvobitnu presudu zbog niza propusta u postupku te nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja o ubojstvu 21-godišnje osječke studentice.

Tužiteljstvo zatražilo isključenje javnosti

Tužiteljstvo je na početku ponovljenog postupka zatražilo isključenje javnosti s glavne rasprave. "Budući da se dobar dio dokazne građe koja će se izvoditi tijekom ovog dokaznog postupka odnosi na osobni da ne kažem intimni život žrtve", kaže Jasmina Bošnjak.

Smažilova obrana iznijela je drugačiji prijedlog. "Da se zaštiti dignitet žrtve tu nemamo ništa protiv toga, ali nema razloga za to u dijelu postupka gdje će biti obavljena vještačenja, gdje će svjedočiti određeni ljudi koji s tim nemaju veze, da javnost bude upoznata", kaže Dražen Srb, odvjetnik Marka Smažila.

Sudsko vijeće odlučilo je javnost isključiti samo s dijelova postupka koji će se odnositi na intimni osobni i obiteljski život žrtve. Iskazi ispitanih svjedoka pročitat će se tijekom rasprave, a vještaci psihijatrijske, medicinske i balističke struke i ispitati na sudu. Ponovljeni postupak teško proživljavaju Mihaelini roditelji. "Jako je teško, jako je stresno, bolno, treperi cijelo tijelo pri samoj pomisli na sve to", kaže Jadranka Berak, Mihaelina majka.

Roditelji žele pravdu

Obrana optuženog kaže da se i on osjeća loše. "Stalno loše, od prvog dana pa na ovamo, nije ni to ništa novo i ništa sporno i ponavljam on se osjeća krivim, izražava žaljenje što je do toga došlo", kaže Dražen Srb, odvjetnik Marka Smažila.

Visoki kazneni sud od novog sudskog vijeća zatražio je temeljito sagledavanje svih dokaza i vještačenja. "MI smatramo da je prava istina utvrđena i u prethodnom postupku, međutim uzevši u obzir uhidbenu odluku potrebno je da se otklone određene nejasnoće", kaže Davor Ćavar, odvjetnik obitelji Berak.

Mihaelini roditelji žele pravedan sudski epilog njihove tragedije. "Pravdu, istinu, da svatko odgovara za ono što je napravio", kaže Jadranka Berak. Marku Smažilu produljen je istražni zatvor, a suđenje na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se 21. travnja.