Najsretnija zemlja na svijetu je...! A pogledajte gdje je Hrvatska: Čak su i Srbi sretniji od nas

'NEMA PUNO LOVE' /

Najsretnija zemlja na svijetu ponovno je Finska. A Hrvatska? Zlatna sredina. Od 147 zemalja, mi smo na 70. mjestu, dok su mnogi naši susjedi puno sretniji.

Najsretnije su nordijske zemlje, a devetu godinu zaredom Finska je na samom vrhu. U top 5 tu je i Kostarika - jedina zemlja koja je daleko od sjevera. Hrvatska je u zlatnoj sredini - na 70. mjestu, a od nas su sretniji i naši susjedi. Na 18. mjestu je Slovenija, na 30. Srbija i 47. Bosna i Hercegovina. Najnesretnija zemlja je Afganistan.

A 6 je prosječna ocjena koju je dalo oko tisuću anketiranih Hrvata.

"Nema love puno, skupo je sve, inflacija", kaže Ian Koprica. I to se uzelo u obzir. A osim životnog standarda, tu je još zdravlje, socijalna podrška, slobode donošenja odluka te percepcija korupcije. Više u prilogu...